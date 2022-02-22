وأعلن أغويرو (33 عاما) اعتزاله في ديسمبر بسبب مشكلة في القلب ليسدل الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت 18 عاما أحرز خلالها أكثر من 400 هدف.

وقال النجم الأرجنتيني إن التفاصيل النهائية لهذا الاتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه يأمل في حضور القرعة النهائية لكأس العالم في أول أبريل.

وقال أغويرو لوسائل إعلام أرجنتينية: "ما زلنا بحاجة لمعرفة طبيعة هذا الدور لكنني سأكون ضمن الفريق المعاون في كأس العالم".

وأضاف: "أرغب في قضاء بعض الوقت مع اللاعبين. سأكون هناك مع الفريق الوطني. تربطني باللاعبين علاقة طيبة جدا. أريد أن أكون قريبا منهم والاستمتاع معهم. أريد أن أجد طريقة يمكنني من خلالها مساعدة المنتخب الوطني".

وسجل أغويرو 41 هدفا في 101 مباراة خاضها مع منتخب الأرجنتين، الذي شارك معه في نهائيات كأس العالم 3 مرات ولعب دورا في تتويج الفريق بكأس كوبا أميركا في 2021 وهو أول لقب يحرزه المنتخب في 28 عاما.

وتأهلت الأرجنتين بالفعل دون هزيمة لنهائيات كأس العالم في قطر وتحتل المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية بفارق 4 نقاط خلف البرازيل.