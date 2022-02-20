وبدا مانشستر يونايتد في طريقه إلى فوز مريح بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، عبر القائد هاري ماغواير والبرتغالي برونو فرنانديز، إلا أن ليدز باغت ضيفه بهدفين في غضون دقيقة للإسباني رودريغو والبديل البرازيلي رافينيا (53 و54).

لكن الضيوف خطفوا الانتصار بهدفي البديلين البرازيلي فريد (70) والسويدي أنتوني إيلانغا (88).

والفوز هو الثاني تواليا لفريق المدرب الألماني رالف رانغنيك في الدوري الممتاز، رافعا رصيده إلى 46 نقطة ومعززا مركزه الرابع، بفارق 4 نقاط عن كل من وستهام يونايتد الخامس وأرسنال السادس، إلا أن للأخير 3 مباريات مؤجلة.

ويحل فريق "الشياطين الحمر" في العاصمة الإسبانية ضيفا على أتلتيكو، الأربعاء، في مباراة مرتقبة ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال.