وقال محمد صلاح تعليقا على إنجازه الجديد: "إنه شعور رائع. كنا نعاني في البداية بلقاء نورويتش سيتي، ولكني أعتقد أننا قدمنا كرة قدم جيدة في الشوط الأول. بعدما استقبلنا الهدف الأول أصبحت المباراة أكثر صعوبة، لكننا تمكنا من العودة وهذه نتيجة رائعة".

وأضاف نجم ليفربول: "أنا سعيد بتسجيل 150 هدفا. أشعر بالفخر دائما بالتسجيل لهذا النادي، والأهم هو الفوز بالمباريات، وهو ما فعلناه اليوم"، حسبما نقل موقع نادي "ليفربول".

وهزم "الريدز" نورويتش سيتي بنتيجة 3-1 السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الثاني على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وما زال لليفربول مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد، من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.