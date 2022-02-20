وطرد مدرب روما مورينيو لاحتجاجاته على حكم المباراة لوكا بايريتو، من خلال ركل الكرة بعيدا.

وتعليقا على طرده، رفض مورينيو التحدث إلى وسائل الإعلام، ولكنه توجه إلى حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ونشر عدة صور مرفقة بتعليقات.

ونشر مورينيو 4 صور مرفقة بتعليقات هي: الصورة 1 استحواذ الكرة، صورة 2 كرة مباشرة، صورة 3 أحب هؤلاء الناس وأحارب لأجلهم، أما بالنسبة للرابعة (وهو يركل الكرة) فلن أتحدث عنها.

واختتم مورينيو منشوره بتعليق: "من الأفضل الذهاب للمنزل والاستمتاع بتناول العشاء. أتمنى لكم يوم أحد سعيد".

وكان روما قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فيرونا 2-2، وهو التعادل الثالث تواليا لرجال مورينيو بعد جنوى وساسوولو، فرفع النادي رصيده الى 41 نقطة في المركز السابع، وبات مهددا بالتراجع إلى الثامن في حال فوز فيورنتينا على أتالانتا الأحد.

وفي المقابل، عزز فيرونا موقعه في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.