ولم يستحوذ نانت كثيرا على الكرة، واستفاد من تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء طرد أحد لاعبيه، ثم تابع إهدار نيمار ركلة جزاء في مباراة مثيرة على ملعبه.

وخرج نانت بانتصار مفاجئ على تشكيلة سان جيرمان المدججة بالنجوم.

ومنح راندال كولو مواني التقدم بهدف لنانت عقب مرور أربع دقائق بعد توغل رائع من الجانب الأيسر من موزيس سايمون.

وأصبحت النتيجة 2-صفر بعد مرور 12 دقيقة إضافية بواسطة الشاب كوينتين مرلين الذي سجل هدفه الأول مع ناديه بتسديدة بقدمه اليسرى.

وتلقى دينيس أبياه مدافع نانت بطاقة حمراء قبل الاستراحة بدقيقتين بسبب خطأ ضد كيليان مبابي المنفرد بالمرمى. لكن الحكم راجع اللقطة في شاشة جانبية وألغى البطاقة الحمراء واستبدلها بأخرى صفراء حيث أظهرت الإعادة أن الفرصة لم تكن مؤكدة للتسجيل.

وتدخل حكم الفيديو مجددا في الشوط الأول واحتسب لمسة يد ضد جورجينيو فينالدم لاعب وسط سان جيرمان داخل منطقة الجزاء، ونفذ لودوفيك بلاس ركلة الجزاء بنجاح ليعزز تقدم صاحب الأرض.

وقلص سان جيرمان، الذي بدأ المباراة متقدما بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الفارق في بداية الشوط الثاني عن طريق نيمار بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وحصل اللاعب البرازيلي، العائد للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ نوفمبر، على فرصة جديدة للتسجيل بعد خطأ من أبياه ضد مبابي، لكن نيمار نفذ ركلة الجزاء بتسديدة ضعيفة أنقذها الحارس ألبان لافون.

وأهدر مبابي فرصة لا تصدق من مدى قريب قبل 20 دقيقة من النهاية وسط ضغط قوي من سان جيرمان وصناعة عدد كبير من الفرص.

وقفز نانت من المركز العاشر إلى المركز الخامس في الدوري مع استمرار سعيه للتأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.