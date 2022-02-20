وسيشارك في المسابقة بحلتها الجديدة بطل ووصيف الدوري وبطل ووصيف مسابقة الكأس، على غرار الصيغة المعتمدة في الكأس السوبر الإسبانية منذ موسم 2019-2020 حين أقيمت في السعودية بالذات، كما حال نسخة الموسم الحالي التي أقيمت في الرياض بين 12 و16 يناير وتوج بلقبها ريال مدريد على حساب أتلتيك بلباو.

وفي حال تكرار أحد الفرق الأربعة نتيجة فوز نفس الفريق بلقب الدوري والكأس أو فوزه بمسابقة وحلوله وصيفاً في الأخرى، سيتم اللجوء الى ترتيب أندية الدوري لاختيار البديل.

وستقام المسابقة من 3 مباريات، بنظام دور نصف نهائي ومباراة نهائية.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية، بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المسابقة.

وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد المسابقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.