ومنح كين التقدم 2-1 لصالح توتنهام في الدقيقة 59، لكن لمسة يد من كريستيان روميرو سمحت للبديل رياض محرز بإدراك التعادل لمتصدر الدوري من علامة الجزاء في الدقيقة 92.

وبدا سيتي الأوفر حظا لانتزاع هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن كين هز الشباك مرة أخرى ليمنح توتنهام ثاني انتصار هذا الموسم في الدوري على سيتي، بعد تغلبه على متصدر الدوري في الجولة الافتتاحية للموسم.

وكان توتنهام تقدم على نحو مفاجئ في الدقيقة الرابعة، عندما سجل ديان كولوسيفسكي هدفه الأول في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية في الدوري، منذ انضمامه على سبيل الإعارة من يوفنتوس، لكن إيلكاي غندوغان عادل النتيجة قبل الاستراحة.

وبهزيمة سيتي، وهي الثالثة له فقط في الدوري هذا الموسم، أصبح متقدما بـ6 نقاط فقط على ليفربول، الذي تتبقى له مباراة إضافية.

ولعب سيتي 26 مباراة، مقابل 25 مباراة فقط لليفربول، مع تبقي 12 مرحلة على النهاية.