ثلاثية ليفربول حملت توقيع ساديو ماني (64) ومحمد صلاح (67) ولويز دياز (81)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد ميلوت راشيكا في الدقيقة (48).

وبهذه النتيجة، يقلص فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الفارق من مانشستر سيتي المتصدر إلى ست نقاط، لعدة ساعات على الأقل.

وبفوزه الخامس على التوالي في الدوري، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يملك سيتي، الذي يستضيف توتنهام هوتسبيرفي وقت لاحق السبت، 63 نقطة.

ورغم كل ما قدمه في المباراة، أعادت الهزيمة نوريتش إلى قاع الترتيب بعد فوز بيرنلي وواتفورد.

ويملك فريق المدرب دين سميث 17 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17 والذي تتبقى له مباراة إضافية.