ووضع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت يوفنتوس في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 13 عندما ارتقى عند القائم البعيد واستقبل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها خوان كوادرادو.

وتعامل تورينو جيدا مع تأخره وكان ندا لجاره الأكثر شهرة من حيث القوة والذكاء وتفوق على يوفنتوس في الشوط الثاني.

وبعد اقترابه من التسجيل في أكثر من مناسبة نجح تورينو في إدراك التعادل عندما ركض يوسيب بريكالو في الناحية اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية بجوار خط المرمى إلى منطقة الجزاء قابلها أندريا بيلوتي بتسديدة مباشرة في الشباك.

وواصل تورينو صنع المشاكل لأصحاب الأرض حتى قرب نهاية المباراة، لكنه اضطر للدفاع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ على النتيجة ويحتفل باقتناص نقطة مستحقة بعد أداء جيد.

وارتقى يوفنتوس للمركز الرابع في الترتيب برصيد 47 نقطة بعد 26 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن ميلان المتصدر الذي سيزور سالرنيتانا متذيل الترتيب السبت.

ويحتل تورينو المركز العاشر برصيد 33 نقطة.