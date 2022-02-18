وفشل الأهلي في انتزاع الفوز، في أولى مبارياته بدوري أبطال إفريقيا، واكتفى بالتعادل السلبي في أم درمان، دون حضور جماهيري، عصر الجمعة.

وظهر الأهلي المصري بمستوى هزيل، وفشل في تهديد مرمى الهلال، مما عرضه لانتقادات كبيرة من قبل جماهير "المارد الأحمر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق الهلال السوداني أول نقطة له في دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد أن كان قد خسر أولى مواجهاته أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وسادت حالة من الغضب والتوتر الأجواء قبل مواجهة الهلال السوداني والأهلي المصري، وخاصة من الطرف السوداني الذي اتهم الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري للكرة بالتآمر ضده.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد استجاب لطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة المباراة دون جمهور، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة الخرطوم في الآونة الأخيرة.

أعلن نادي الهلال أنه ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" بعدما كان قد تقدم بشكوى عاجلة ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف" في أعقاب قرار الأخير بشكل مفاجئ بإقامة المباراة دون جمهور وحرمان النادي السوداني من جماهيره بعدما كان قد وافق لنادي الهلال بالسماح بدخول 15 ألف مشجع.