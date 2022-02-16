وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، في تصريحات تليفزيونية، إن "إقالة شوقي غريب بسبب عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب حتى العام المقبل ولا أزمات مع المدرب، ولا داعي لتحمل الاتحاد رواتب الجهاز الفني وتجمعات المنتخب بلا داعي".

وكان غريب قد قاد منتخب مصر الأولمبي إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي نظمتها مصر نهاية 2019.

وانتهت مهمة غريب وجهازه المعاون عقب الخروج من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو، إلا أن اللجنة المؤقتة التي كانت تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد أعادت تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الإولمبي الذي سيشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عقب اجتماعه الثلاثاء، توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب كرة الصالات بقيادة جهاد عرفه، وإقالة المدير التنفيذي للجنة الحكام عزب حجاج، وعضو اللجنة الفنية بلجنة الحكام وجيه أحمد، مع إسناد ملف التطوير الخاص بالحكام لرئيس اللجنة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح.

وجدد الاتحاد الثقة في جهاز منتخب الكرة النسائية بقيادة محمد كمال، وإسناد مسؤولية الإشراف عليه لدينا الرفاعي عضو المجلس.