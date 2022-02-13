وكتب الاتحاد السنغالي عبر تويتر: "الملعب الجديد للسنغال يتسع لـ 50000 متفرج سيتم افتتاحه يوم 22 فبراير 2022، مرحبا بكم في عرين الأسود".

ويلقب المنتخب السنغالي بـ"أسود التيرانغا".

ومن المتوقع أن يحصل الملعب الجديد على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بنهاية الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر أن يستضيف الملعب مواجهة السنغال ومصر في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022 نهاية مارس المقبل.

ويواجه "الفراعنة"، السنغال التي هزمتهم في نهائي أمم إفريقيا 2021، في القاهرة أولا يوم 24 مارس، قبل مواجهة الإياب المؤهلة إلى مونديال قطر بعدها بأيام قليلة.