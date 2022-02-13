ولعب الإنجليزي ميلنر (36 عاما) لأندية ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي قبل الانضمام إلى ليفربول في صفقة مجانية في 2015.

وخلال وجوده في صفوف ليفربول لعب ميلنر دورا محوريا في الفريق وخاض معه 273 مباراة وفاز مع النادي بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة فريقه الأحد أمام بيرنلي: "بكل تأكيد لن يعتزل ميلي العام المقبل. إنه حريص تماما على الاستمرار في اللعب.. وأنا بصراحة أتفهم ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "إذا حالفك الحظ بما يكفي وبقيت في صحة جيدة فإن الحياة بعد انتهاء المسيرة المهنية تكون أطول كثيرا من سنوات المسيرة المهنية. ولذا فعليك الاستمرار في المسيرة المهنية لأطول فترة ممكنة ولو كان بوسعك لعب كرة القدم فهذا أفضل من أشياء أخرى".

وأردف كلوب قائلا "سيكون ميلي على ما يرام بعد انتهاء مسيرته المهنية أيضا لكنه بالتأكيد يحب ما يفعله الآن وبالتأكيد سيلعب كرة القدم في العام المقبل".

وينتهي عقد ميلنر الحالي مع ليفربول في آخر هذا الموسم وأكد كلوب وجود محادثات سرية بين الطرفين بهدف تمديد الارتباط قائلا: "نعم بالتأكيد أنا والنادي نجري محادثات مع ميلي. وسنرى".