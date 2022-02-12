وحسم الألماني كاي هافرتس فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 117.

وكان روميلو لوكاكو منح تشلسي التقدم في الدقيقة 54، وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك رفائيل فيغا التعادل لبطل أميركا الجنوبية من ركلة جزاء.

وأكمل بالميراس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز تشلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها تشلسي اللقب في تاريخه في مشاركته الثانية بعد عام 2012.

وفي وقت سابق من اليوم، نال الأهلي المصري بطل إفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على الهلال السعودي بطل آسيا.