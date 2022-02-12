وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الهلال لم يتصرف بطريقة صحيحة لقد واجهنا خصما صعبا يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، كما أننا لم نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في اللقاء السابق أمام تشيلسي، ولم نحترم المنافس بالشكل المطلوب".

كان الهلال قد خسر أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل ليتوج الأخير بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه ويحرز الهلال المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وأضاف جارديم:" حاولنا تعديل الوضعية بإجراء تغييرات من أجل السيطرة على منتصف الملعب بعد الحصول على البطاقات الحمراء لكننا لم نتمكن من ذلك، حيث تغيرت الأمور للأسوأ، ولم نتمكن من العودة للمباراة.

وفيما يتعلق بقرارات الحكم الخاصة بحالتي الطرد للاعبي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنو قال المدرب: " القرارت صحيحة وساهمت في فقداننا السيطرة على اللقاء".