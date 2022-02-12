ونجح ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي في التعاقد مع ابن الـ25 عاماً من بورتو البرتغالي مقابل 37.5 مليون جنيه، متفوقاً في السباق من أجل خدمات اللاعب على منافسه اللندني توتنهام.

وترك المهاجم الكولومبي أثره سريعاً مع "الحمر" خلال مشاركتيه الأوليين، حيث دخل كبديل في مباراة الكأس ضد كارديف (3-1)، ثم لعب أساسياً في الفوز على ليستر سيتي (2-صفر) الخميس في الدوري الممتاز.

وبحكم خبرته، يدرك كلوب أن أي لاعب بحاجة الى الوقت للتأقلم مع فريق جديد، فكيف الحال إذا كان هذا الفريق يلعب في بطولة مختلفة عن الدوري البرتغالي وبحدة تنافسية لا مثيل لها في الدوريات الأخرى.

لكن الألماني أُعجِبَ بما شاهده حتى الآن، قائلا: "كانت مباراته الأولى وحسب (كأساسي ضد ليستر)، لكنها كانت إحدى أفضل المباريات التي أشاهدها من لاعب جديد بكل صدق، لأنه بدا على سجيته تماماً".

وتابع: "لكنها كانت مباراته الأولى فقط ويبقى علينا أن نكتشف كيف سيتأقلم مع العمل المكثف وكل هذه الأمور الخاصة بالدوري الممتاز. لسنا في عجلة من أمرنا".

ومع عودة ساديو ماني من كأس الأمم الإفريقية التي أحرز لقبها مع بلاده بالفوز في النهائي على زميله محمد صلاح ومنتخب مصر، يواجه دياس مهمة شاقة للاحتفاظ بمركزه في التشكيلة.

وكشف المدرب الألماني أن صلاح متوفر ليبدأ مباراة الدوري الأحد ضد بيرنلي أساسياً، وذلك بعدما دخل كبديل في لقاء الخميس ضد ليستر في مشاركته الأولى منذ خسارته نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال كلوب: "سيكون ساديو متوفراً. سيشارك الجمعة بالتمارين، التمارين الكاملة. سنتخذ القرار بعد ذلك حول ما يشعر به".

وتابع: "من الناحية النفسية سيكون بمعنويات مرتفعة جداً، لكن من الناحية البدنية سيكون علينا أن نرى كيف كان وضعه في الأيام القليلة الماضية".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، لكن مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق كلوب الذي يصارع أيضاً على جبهات دوري أبطال أوروبا والكأس وكأس الرابطة المحليتين.

وبعد أن يحل الأحد ضيفاً على بيرنلي، يسافر ليفربول إلى ميلانو لمواجهة إنتر، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على أن يستضيفه إياباً في الثامن من مارس بعد أن يخوض قبلها نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي في 27 الشهر الحالي، ثم الدور الخامس لمسابقة الكأس في الثاني من الشهر المقبل ضد نوريتش.