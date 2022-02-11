وتقدم يوفنتوس عبر باولو ديبالا بعد ثلاث دقائق بتسديدة مباشرة لكن ساسولو أدرك التعادل بهدف حميد تراوري في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة في مرمى الحارس ماتيا بيرين.

وأهدر الفريقان عدة فرص في الشوط الثاني لكن يوفنتوس حسم الفوز في الدقيقة 88 عندما انطلق دوسان فلاهوفيتش في الناحية اليسرى وسدد كرة غيرت اتجاهها إلى داخل المرمى بعد اصطدامها بذراع المدافع روسان تريسولدي.

وهز نيكولا ميلينكوفيتش الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز فيورنتيا على مضيفه أتلانتا.

وتقدم الفريق الضيف بركلة جزاء مبكرة من كشيشتوف بيونتك لكن دافيدي زاباكوستا أدرك التعادل لأتلانتا عند مرور نصف ساعة بتسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة إلى داخل المرمى.

ورد القائم تسديدة جيريمي بوجا لاعب أتلانتا قبل نهاية الشوط الأول وفشل ماريو باشاليتش في متابعة الكرة المرتدة.

ومنح بوجا، القادم إلى أتلانتا من ساسولو على سبيل الإعارة في الشهر الماضي، التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 56.

وحصل فيورنتينا على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 71 سددها بيونتك لكن خوان موسو حارس أتلانتا أنقذها ليتابعها لاعب الفريق الضيف في المرمى.

وسدد زاباكوستا كرة في العارضة قبل أن يُطرد لوكاس مارتينيز كوراتا لاعب فيورنتينا لحصوله على الإنذار الثاني.

وحسم ميلينوكوفيتش فوز فيورنتينا بتسديدة مباشرة رائعة وأكد حكم الفيديو صحة الهدف بعد شكوك حول لمسة يد.