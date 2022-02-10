وقام برنتفورد بعمل جيد لإبعاد خطورة سيتي في الشوط الأول وكاد أن يدخل الاستراحة في موقف جيد لكنه استقبل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 سجله رياض محرز ليضع حامل اللقب في المقدمة.

ولم يواجه سيتي أي مشكلة أيضا بعد الاستراحة وحسم نتيجة المباراة في الدقيقة 68 بعد أن هز كيفن دي بروين الشباك مستفيدا من خطأ حارس برنتفورد.

وعزز سيتي سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة في الدوري ليوسع الفارق أكثر مع ليفربول الثاني الذي سيواجه ليستر سيتي يوم الخميس. ولعب سيتي 24 مباراة مقابل 22 لليفربول.

واستمرت معاناة برنتفورد بعدما تجرع الهزيمة الخامسة تواليا في الدوري ليقترب أكثر من منطقة الهبوط. ويحتل الفريق المركز 14 متقدما بفارق ست نقاط على نوريتش سيتي صاحب المركز 18 ولعب برنتفورد مباراة أكثر منه.