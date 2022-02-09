وهز روميلو لوكاكو الشباك بعد 32 دقيقة من مسافة قريبة، عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني، وكان الهدف كافيا للفريق الإنجليزي للتغلب على منافسه، وبلوغ المباراة النهائية ضد بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس".

وكان الهلال الفريق الأفضل في الشوط الثاني، وحرم كيبا أريزابالاغا حارس تشلسي موسى ماريغا ومحمد كنو من التسجيل بتدخلات جيدة.

لكن الفريق السعودي فشل في إدراك التعادل، ليكتفي باللعب على المركز الثالث أمام الأهلي المصري بطل إفريقيا، الذي خسر أمام بالميراس في مباراة الدور قبل النهائي الأولى، الثلاثاء.