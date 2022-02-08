وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "لاعبنا تريزيغيه انتقل لصفوف باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".

وأضاف البيان: "بالتوفيق، ونتطلع لرؤيتك من جديد بعد نهاية الموسم".

وقال ستيفين جيرارد مدرب أستون فيلا إن إعارة تريزيغيه تهدف إلى ضمان لعبه أساسيا حتى يستعيد مستواه بعد الإصابة.

وتعرض تريزيغيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي أثناء مباراة فريقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن لعب تريزيغيه في الدوري التركي، مع نادي قاسم باشا التركي، قبل انضمامه لأستون فيلا صيف 2019.