وكتب كيروش، عبر حسابه على تويتر: "الشباب.. ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي، أشعر بالفخر بكم جميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه لمنتخب مصر".

وأضاف: "أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن، وأن يتم تذكيركم كلاعبين كتبوا معا صفحة أداء بطولي في تاريخ كرة القدم المصرية.. أراكم لاحقا.. مع امتناني".

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من السنغال 2-4 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانغ وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.