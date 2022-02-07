وارتقى برشلونة بهذا الانتصار للمركز الرابع برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، متجاوزا أتليتيكو الذي يتأخر عنه بنقطتين في المركز الخامس.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب، ولديه 50 نقطة قبل أن يستضيف غرناطة في وقت لاحق الأحد.

وهيمن برشلونة على اللقاء منذ البداية، لكن باغته يانيك كاراسكو بافتتاح التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة الثامنة بالشوط الأول.

وأدرك جوردي ألبا التعادل سريعا بعد دقيقتين بتسديدة مباشرة مذهلة، بعد تمريرة داني ألفيس العرضية، ثم وضع جابي برشلونة في المقدمة بضربة رأس بعد دقائق قليلة.

ووسع رونالد أراوخو الفارق قبل نهاية الشوط الأول من متابعة لضربة رأس جيرار بيكي المرتدة من العارضة.

وأضاف ألفيس الهدف الرابع بعد الاستراحة بتسديدة منخفضة قوية على حدود منطقة الجزاء.

وأجرى دييجو سيميوني، مدرب أتليتيكو، أربعة تغييرات، وقلص لويس سواريز الفارق بضربة رأس من مسافة قريبة.

وأفسد ألفيس أفضل أداء بالمباراة، حين تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة عقب التحام مع كاراسكو بالدقيقة 69.

واشتهر أتليتيكو بصلابة دفاعه، لكنه استقبل 30 هدفا في 22 مباراة بالدوري حتى الآن، أي أكثر بفارق خمسة أهداف من كل الأهداف التي هزت شباكه عند تتويجه باللقب الموسم الماضي.

وافتقد فريق سيميوني التنظيم المعتاد، وارتكب العديد من الأخطاء، ولم يعد بين أكثر عشرة فرق تسجيلا في الدوري، كما حقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر عشر مباريات بجميع المسابقات.

واستغل برشلونة هشاشة أتلتيكو على جانبي الملعب عبر اختراقات ألفيس وآداما تراوري وتألق الاثنان في تشكيلة تشابي هرنانديز التي تحسنت كثيرا.

وقال جوردي ألبا للصحفيين: "اليوم شاهدنا برشلونة الذي نريده". وأضاف: "لعبنا بكثير من الشراسة ويجب أن نفخر جدا بهذه المباراة في عام صعب".