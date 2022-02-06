وتتابع هذه الصفحة في موقع "سكاي نيوز عربية" أحداث المباراة النهائية للعرس الإفريقي,

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز للتتويج بالتاج الإفريقي في نسخة الكاميرون بعدما أطاح بأصحاب الأرض في مشوار سعيه نحو اللقب الثامن في تاريخه.

أما منتخب "أسود التيرانغا" فيبحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصل من قبل للمباراة النهائية مرتين وفشل في التتويج باللقب.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

مصر:

محمد أبو جبل - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - محمود حمدي(الونش) - أحمد فتوح - حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية -محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

السنغال:

إدوار مندي - بونا سار - ساليو سيسي - نامباليس مندي - كاليدوكوليبالي - عبدو ديالو - شيخو كوياتي - إدريسا جانا جي - فماراديديو - إسماعيلا سار - ساديو ماني.