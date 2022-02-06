ويقول الكابتن ناصر النني لموقع "سكاي نيوز عربية": "تحدثت مع محمد بعد مباراة الكاميرون، وأكد لي أن الفريق المصري تعاهد على حصد اللقب، وأن جميع اللاعبين متحمسين للغاية لتقديم أفضل مستوياتهم خلال المباراة النهائية".

ويتابع والد نجم الفراعنة: "لدينا استعدادات خاصة لمتابعة المباراة النهائية، إذ نضع شاشة كبيرة بأحد الميادين وسيتجمع أهالي قريتنا بالمحلة الكبرى (مسقط رأس النني)، لمشاهدة المباراة".

وعد النني

ويوضح لاعب بلدية المحلة السابق، أنَّ "النني" وعده بإحراز هدف بمباراة السنغال، "سواء سجل محمد أم لا، أتمنى أن يحصد المنتخب المصري اللقب".

جدير بالذكر، أن محمد النني سجل هدف مصر الوحيد، بنهائي "أمم إفريقيا" 2017، أمام الكاميرون، في المباراة التي انتهت بفوز الأسود غير المروضة، بهدفين مقابل هدف.

الرد على الانتقادات

ويشير الكابتن ناصر النني إلى أنه دائم التحدث مع ابنه من أجل تطوير مهاراته ونقل خبراته في الملعب إليه، قائلًا: "تحدثت مع محمد حول زيادة عدد التسديدات على المرمى، وتغطية أظهرة المنتخب المصري في حالة التقدم والمشاركة الهجومية، وهو يطور أدائه بشكل مستمر، خاصةً مع وجود مدرب كبير مثل كارلوس كيروش".

ويؤكد والد نجم أرسنال أنه يحث النني دائمًا وبقية قادة المنتخب المصري على نقل خبراتهم السابقة إلى اللاعبين الصاعدين بمنتخب الفراعنة مثل: محمد عبد المنعم وأحمد فتوح وإمام عاشور.

كما أعرب الكابتن ناصر عن سعادته الكبيرة بأداء "النني" خلال البطولة، وردّه على الانتقادات المستمرة الموجهة له داخل المستطيل الأخضر.

يُشار إلى أن "النني" حصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة مصر وكوت ديفوار بالدور ربع النهائي، وتلقى إشادات كثيرة من قبل النقاد الرياضيين على أدائه المميز خلال الأدوار الإقصائية بشكلٍ عام.

ويختتم والد النني حديثه متمنيًا فوز "الفراعنة" باللقب، وأن تنتهي المباراة دون الوصول إلى الأشواط الإضافية، حتى لا يظهر الإجهاد البدني على لاعبي الفريق المصري.