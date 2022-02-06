تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة إلى ملعب "الأولمبي" بالكاميرون، الأحد، لمتابعة نهائي بطولة "أمم إفريقيا" بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، وسط أمنيات الجمهور العربي بحصد "الفراعنة" للنجمة الثامنة.

وهذه جولة تلقي نظرة على مشاركات المنتخبين بـ"الكان"، ونتائج المباريات التي جمعت "أسود التيرانغا" و"الفراعنة"، وماذا قدما الكبيران خلال نهائيات البطولة الإفريقية.

تاريخ المواجهات

13 مباراة جمعت مصر والسنغال قبل "موقعة الأحد"، حقق خلالها "الفراعنة" الفوز في 7 لقاءات، بينما كان الانتصار من نصيب السنغال في 4 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

على مستوى "أمم إفريقيا"، تقابل المنتخبان في 4 مباريات، تقاسم خلالها الفوز بواقع انتصارين لكل فريق.

البداية كانت بنسخة 1986 من "الكان"، التي استضافتها الملاعب المصرية، إذ تواجه المنتخبان في لقاء افتتاح البطولة، وتمكن السنغاليون من تحقيق الفوز بهدف نظيف.

وتجدد لقاء المنتخبين بـ"أمم إفريقيا" خلال نسخة 2000، في دور المجموعات أيضا، وفاز "الفراعنة" بهدف دون رد سجله العميد حسام حسن.

في العام 2002، تقابل المنتخبان بدور المجموعات من "الكان" مجددا، وحقق منتخب "أسود التيرانغا" الفوز هذه المرة بهدف نظيف.

في نصف نهائي "أمم إفريقيا" 2006، كانت المواجهة الأخيرة للفريقين في كأس الأمم الإفريقية، وفاز الفراعنة بهدفين لهدف سجل أحمد حسن للفراعنة، قبل أن يتعادل مامادو نيانج، وسجل عمرو زكي هدف الفوز للمصريين، بعد واقعة "ميدو وحسن شحاتة" الشهيرة.

والتقى الفريقان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أيضا فازت مصر بمواجهة واحدة، في حين خسرت مرتين وحسم التعادل نتيجة مواجهة واحدة، حيث بدأت المواجهات بين المنتخبين في تصفيات 1988، وتعادل الفريقان سلبيا في اللقاء الأول قبل أن يفوز في لقاء القاهرة بهدفين دون رد، سجلهما حازم إمام وهادي خشبة.

وآخر المواجهات التي جمعت المنتخبين كانت بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015، وفاز "أسود التيرانغا" في المباراتين بالفوز بهدفين دون رد في اللقاء الأول، ثم بهدف نظيف في اللقاء الثاني.

كما تقابل المنتخبان في تصفيات "كأس العالم 2002"، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يحقق المصريون الفوز بمباراة الإياب بالقاهرة بهدف نظيف سجله أحمد حسام ميدو.

والتقى المنتخبان في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وظهرت مصر بقوام المنتخب الأولمبي وحققت الفوز (1-0) بهدف أيمن يونس.

على مستوى اللقاءات الودية، واجه "الفراعنة" المنتخب السنغال في مباراتين، الأولى في 2003، وانتهى بفوز مصر بهدف نظيف، والثاني في 2005، وانتصرت "الفراعنة" أيضًا بنتيجة 4 – 2.

تاريخ كبير

تشهد نسخة "أمم إفريقيا" المقامة حاليا بالكاميرون مشاركة "الفراعنة" بالبطولة للمرة الـ 25 (رقم قياسي)، بينما تعد هذه المشاركة رقم 15 للمنتخب السنغالي.

المنتخب المصري هو الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي برصيد 7 نجوم، والأكثر وصولًا للمباراة النهائية برصيد 10 نهائيات، وسط آمال أن يكون نهائي النسخة الحالية من "الكان" شاهدًا على تتويج الفراعنة باللقب الثامن في تاريخهم.

وحصدت مصر "أمم إفريقيا" خلال أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسرت نهائي 1962 أمام إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.

على الجانب الآخر، ظهرت السنغال بنهائي "الكان" في مناسبتين فقط، الأولى عام 2002 وخسرت أمام الكاميرون، والثانية عام 2019 وهُزمت أمام الجزائر، ويبحث المنتخب المتصدر لتصنيف "فيفا" للمنتخبات الإفريقية حاليًا عن حصد اللقب الأول في تاريخه، على حساب المصريين خلال "موقعة الأحد".

وشهدت الكرة السنغالية طفرة كبيرة مع بداية القرن الحالي، مع تولي الفرنسي برونو ميتسو القيادة الفنية لـ"أسود الترانيغا"، ليقودهم إلى المشاركة بنهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وتأهل لدور الثمانية ليصبح ثاني منتخب إفريقي يصل لهذا الدور بالمونديال بعد الكاميرون في مونديال 1990 بإيطاليا.

ومع زيادة عدد المحترفين، تطور أداء المنتخب السنغالي أكثر وأكثر خلال الفترة الأخيرة، لينجح في الوصول إلى نهائي "الكان" مرتين على التوالي.

بينما نجح البرتغالي كارلوس كيروش في إعادة "الجيل الذهبي" للمنتخب المصري تحت قيادة حسن شحاتة إلى الأذهان مرة أخرى، بعد الأداء الرجولي والمميز للفراعنة بالبطولة الإفريقية في الكاميرون، وسط آمال المصريين باستعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ الثلاثية التاريخية بحصد البطولة خلال أعوام 2006، و2008، 2010.