ويلتقي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي بنظيره مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، مساء السبت، في ربع نهائي مونديال الأندية على أرضية ملعب "استاد آل نهيان" بمدينة أبو ظبي الإماراتي.

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وتحمل مواجهة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي المرتقبة طابعًا تاريخيًا حيث التقى الفريقان مرتين من قبل في بطولات كأس العالم للأندية، إذ يشارك بطل أفريقيا في المونديال للمرة السابعة بتاريخ "المارد الأحمر" مقابل خمسة مشاركات لبطل الكونكاكاف.

وجاءت المواجهة الأولى بين الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي بمباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع، خلالل بطولة كأس العالم للأندية نسخة "اليابان 2012" وانتهت بفوز بطل الكونكاكاف بهدفين نظيفين.

خماسية تاريخية

وحملت ثاني المواجهات بين الفريقين ذكرى سيئة للأهلي المصري الذي تلقى خسارة بخماسية مقابل هدف، بمباراة تحديد أصحاب المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2013 والتي أقيمت بالمغرب.

وتعد هزيمة الأهلي من مونتيري المكسيكي في مونديال 2013 هي الخسارة الأكبر للفريق المصري في بطولة كأس العالم للأندية على مدار ستة مشاركات للمارد الأحمر بالبطولة العالمية.

حظ تعيس

ويواجه الأهلي حظا تعيسا خلال مواجهة السبت أمام مونتيري المكسيكي، حيث يفقد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 14 لاعبا دفعة واحدة خلال مشاركته بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية بداعي الإصابة ومشاركة 5 لاعبين من صفوف المارد الأحمر مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ويغيب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن ومحمود متولي، عن النادي القاهري في مواجهة الأهلي أمام مونتيري المكسيكي بسبب الإصابة، بينما يفقد المارد الأحمر كل من، محمد محمود وحسام حسن وبيرسى تاو بسبب الإصابات العضلية، بالإضافة إلي أحمد نبيل كوكا لإصابته بفيروس كورونا.

ويفقد الأهلي أيضا جهود الخماسي الدولي المشارك مع منتخب الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون وهم محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية ومحمد شريف.

ويعلق بلال السيسي الناقد الرياضي في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" على مواجهة الأهلي ومونتيري المكسيكي بربع نهائي كأس العالم للأندية، بالقول "المباراة ستكون صعبة للغاية في ظل غيابات الأهلي الكثيرة، لكن أعتقد أن غياب تلك المجموعة من اللاعبين فرصة عظيمة للقائمة المشاركة في البطولة للتعبير عن أنفسهم".

وبشأن تأثير غيابات الأهلي يوضح السيسي "الغيابات ستؤثر بالتأكيد على فريق الأهلي خلال مونديال الأندية، لكن مجموعة اللاعبين المتواجدين ضمن قائمة الفريق لديهم الخبرة والقدرة على تقديم ما يليق باسم النادي الأهلي خلال المحفل العالمي".

فك العُقدة

وبشأن إمكانية تأثير خسارة الأهلي التاريخية بخماسية من مونتيري المكسيكي، على مواجهة الفريقين مساء السبت، يسترسل الناقد الرياضي "الجيل الذي خسر بخماسية في 2013 غير الجيل الحالي، بكل تأكيد الخسائر الكبيرة ستظل عالقة في الأذهان لكن في النهاية نحن نتحدث عن الحاضر وليس الماضي".

وعن فك العُقدة المكسيكية، يستطرد بلال السيسي "كل شيء وارد في كرة القدم لكن حظوظ الأهلي صعبة للغاية خلال فعاليات تلك البطولة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق لكن في النهاية الأهلي بمن حضر".

ويختتم الناقد الرياضي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" موضحا فرص الأهلي

في تخطي عقبة مونتيري المكسيكي بربع نهائي كأس العالم للأندية، بالقول "فوز الأهلي على مونتيري وارد لأنها كرة القدم، ولكن نظريا أعتقد أن تحقيق الانتصار سيكون صعب في ظل جاهزية الفريق المكسيكي بشكل أكبر من الأهلي".