تدعيمات الهلال

ودعم فريق الهلال السعودي صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بضم ستة صفقات من العيار الثقيل استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وسط طموحات وتطلعات لجماهير "الموج الأزرق" في حصد اللقب العالمي لأول مرة بتاريخ "الزعيم".

وتعاقدت إدارة الهلال مع الثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي من صفوف اتحاد جدة، ومحمد العويس قادما من أهلي جدة، والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو من الشباب السعودي وعبد الرحمن العبيد من النصر، ومن خارج الدوري السعودي، نجح مسؤولو الزعيم في الحصول على خدمات البرازيلي ميتشايل من نادي فلامنغو.

صفقات مدوية

ويعلق الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية على صفقات إدارة الهلال الجديدة قبل خوض الزعيم غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويقول الإعلامي السعودي: "أعتقد أن استراتيجية إدارة نادي الهلال لا تتعلق فقط بمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وإنما الظهور بشكل مشرف والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة العالمية".

ويكمل الأحمدي: "الهدف الأعمق لإدارة الهلال في موضوع تدعيمات الفريق هو خلق فريق مثالي جديد ومعالجة بعض نقاط الضعف التي كانت موجودة بالفريق، ومنها محور الارتكاز في ظل غياب كثير من اللاعبين بداعي الإصابة وأبرزهم عبد الله ضيف وسلمان الفرج".

ويسترسل: "وجود عبد الإله المالكي في صفوف الهلال مهم ورأينا التأثير الذي أحدثه اللاعب مع المنتخب السعودي وأيضا خلال تواجده مع الاتحاد، كما أن اللاعب سينسجم سريعا مع الفريق ولكن الحظ منع اللاعب من المشاركة في المونديال بداعي الإصابة".

ويستطرد الأحمدي حديثه عن صفقات الهلال موضحا: "سعود عبد الحميد من الصفقات الجيدة للهلال على مستوى مركز الظهير الأيمن، والإبداع المتتالي الذي قدمه اللاعب خلال الفترات الأخيرة، وبشكل عام أعتقد أن صفقات الهلال ستكون مميزة لمسيرة الفريق بشكل عام وأيضا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية".

إمكانية حصد اللقب

وعن إمكانية حصد الهلال للقب كأس العالم للأندية لأول مرة بتاريخ العرب، يتابع الإعلامي السعودي: "الطموح بشأن حصد اللقب العالمي مشروع لدى الهلال، ولكن لا يجب أن ننسى مشاركة فرق عالمية في هذه البطولة، فالفريق في حال تخطيه أول مبارياته بكأس العالم للأندية سيواجه فريق تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وهو من أقوى الفريق حاليا على مستوى المنافسة المحلية بالدوري الإنجليزي".

ويستأنف: "كل شيء وارد، لاعبي الهلال عندهم الجودة المناسبة على المستوى الفني ولديهم الرغبة والطموح وأعتقد أنه لا يكون أي شيء صعب من أجل حصد لقب كأس العالم للأندية".

ويختتم عاطف الأحمدي حديثه لموقع سكاي نيوز عربية بالقول: "الهلال السعودي من أقوى الفرق على مستوى القارة الآسيوية، وأيضا الأهلي المصري على مستوى القارة الإفريقية وبشكل عام أتمنى أن أرى الأهلي والهلال في نهائي البطولة وكل شيء وارد بالطبع".

ويشارك الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلا لدوري أبطال آسيا عن الموسم الماضي، بينما يخوض الجزيرة غمار منافسات المونديال بصفته ممثلاً للدولة المضيفة، وبطلاً للدوري الإماراتي للمحترفين عن الموسم الماضي 2020/2021.