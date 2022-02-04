وضمن المنتخب المصري، مساء أمس الخميس، تأهله إلى نهائي "الكان" بعد فوزه بالضربات الترجيحية على الكاميرون.

وأثار الحكم غاساما غضب المصريين بسبب كثرة المخالفات التي احتسبها للمنتخب الكاميروني، فضلا عن تجاهله بعض الأخطاء التي قام بها لاعبو الأسود ضد الفراعنة.

كما منح غاساما مدرب الفراعنة كيروش بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وفي حديثه للصحفيين، بعد نهاية المباراة، قال كيروش: "مرة أخرى، ولسوء الحظ، عيّنوا هذا النوع من الحكام لمباراة بهذا المستوى".

وأضاف: "حكام ليست لديهم خبرة ولا مستوى، هدفهم الوحيد الاستعراض".

وتابع: "بدأ الأمر في غرفة الملابس، حيث قبل أن نبدأ المباراة، جاء غاساما إلينا لتخويفنا".

وأوضح مدرب الفراعنة أنه رغم كل ما فعله غاساما "كنا أفضل فريق في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".