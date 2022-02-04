لكن رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي أظهر موقفا نبيلا، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري مساء الخميس، بنصف نهائي أمم إفريقيا.

وبعد انتهاء المباراة التي فازت فيها مصر على الكاميرون بركلات الترجيح وتأهلها إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، حرص ايتو على النزول للملعب والتوجه لبعثة مصر التي كانت تحتفل بالفوز الغالي.

وقدم إيتو لبعثة المنتخب المصري التهنئة، واحتضن وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، في أرضية الملعب، وهنأه بالفوز وتحدث معه، مشيدا بما قدمه منتخب مصر طوال مشوار في البطولة.

كما حرص إيتو على تهنئة أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، وتبادل معه الحديث حول أداء "الفراعنة" في البطولة بشكل عام.