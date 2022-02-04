وفي مؤتمر صحفي الجمعة، أكد المدرب الألماني أنه تابع بطولة أمم إفريقيا "عن كثب"، لمراقبة نجوم ليفربول المشاركين فيها، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.

وقال كلوب: "البطولة مثلت إنجازا عظيما لصلاح وماني. سيكون نهائي مثير يوم الأحد. أحدهم سيكون سعيدا للغاية، والآخر لن يكون سعيدا. كلاهما لديه فرصة لتحقيق إنجاز عظيم".

وفاجأ كلوب الجماهير، بتعليقه حول تاريخ عودة ماني وصلاح للعب مع ليفربول، حيث أعطى تاريخا لا يبعد كثيرا عن موعد المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

وقال كلوب: "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي الخميس المقبل. الفائز منهما سيسافر أولا لبلاده للاحتفال مع الجماهير، ثم يعود يوم الثلاثاء أو الأربعاء".

ويخوض ليفربول مواجهة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 4 أيام من النهائي، وهي مدة غير كافية أبدا للاستشفاء والراحة بعد هذه البطولة الماراثونية.