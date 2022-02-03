وسيدخل منتخب "الفراعنة" بتشكيلة تشبه كثيرا تكشبة لقاء المغرب، باستثناء تغيير وحيد في خط الدفاع.

وسيغيب عن خط الدفاع "الصخرة" أحمد حجازي بداعي الإصابة، ليعود المدافع محمود الونش ويحل محله، بعد أن تشافى من إصابته التي أبعدته عن لقاء المغرب.

ويشهد المنتخب المصري "مفاجأة سارة"، تكمن بمشاركة حارس المرمى محمد أبو جبل أساسيا، بعد أن كان قد خرج مصابا في لقاء المغرب.

وتمثل عودة أبو جبل دعما كبيرا للمنتخب المصري، الذي اضطر الاعتماد على حارسه الثالث محمد صبحي، في الوقت الإضافي أمام المغرب، بعد إصابة أبو جبل، وقبلها إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي.

أما بقية التشكيلة، فلم تتغير، حيث يشارك في خط الدفاع إلى جانب الونش، محمد عبد المنعم، وعمر كمال، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط يشارك محمد النني، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وفي خط الهجوم محمد صلاح وععمر مرموش ومصطفى محمد.