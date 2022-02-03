ويسود الجو المصري العام التفاؤل قبل المواجهة، خاصة بعد الأداء القوي "للفراعنة" أمام منتخبات كبيرة مثل المغرب وكوت ديفوار.

آمال مصرية

وتضع الجماهير المصرية آمالها بنجمها الأول محمد صلاح، الذي يبدو عازما على تحقيق لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

وكان صلاح قد صرح سابقا أن البطولة "تعني له الكثير"، كما أظهر شخصيته القيادية بوضوح في الأدوار الإقصائية، مما أثار حماس الجماهير المصرية.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا عربيا كبيرا مع المنتخب المصري، خاصة وأنه الممثل العربي الوحيد المتبقي في البطولة.

وأبدى عدد كبير من المشجعين العرب في إفريقيا وآسيا، دعمهم للمنتخب المصري، متمنين له العبور والوصل إلى النهائي.

أبوبكر وصلاح

أثارت تصريحات هداف البطولة، المهاجم الكاميروني فنسنت أبوبكر، الجدل كثيرا، بعد مهاجمته محمد صلاح.

وقال أبوبكر لراديو فرنسا الدولي: "بصراحة، محمد صلاح لا يعجبني كثيرا".

وأضاف: "أقولها بوضوح لأنني شخص صريح ولدي طريقتي في رؤية الأشياء".

وأردف: "إذا أعجبني، سأقول ذلك. لكنه لا يثير إعجابي كثيرا. صلاح لاعب جيد يسجل الكثير من الأهداف لكنه لا ينتج الكثير داخل الملعب".

هذه التصريحات أشعلت المقارنة بين المهاجم الكاميروني وصلاح، خاصة وأن كلاهما تألق في البطولة الإفريقية.

ونشرت صفحات عديدة مقارنات بين أبوبكر وصلاح، وأهدافهما، مما جعل الجماهير تترقب المواجهة بين النجمين مساء الخميس.

كوميديا مصرية

كعادة الجماهير المصرية، لم تبخل بنشر الصور الساخرة والكوميدية حول اللقاء، والتي ربطت مقاطع من أفلام كلاسيكية بالموقعة المرتقبة.

ونشر الناشطون مقاطع أفلام مصرية، تظهر مواجهة بين بطل الفيلم والشرير، وشيهوها بمواجهة صلاح وأبوبكر.

كما نشرت صفحات أخرى ساخرة رجلا يحمل عبئا على ظهره، يمثل المنتخب المصري الذي خاض مشوارا صعبا في البطولة، وقارنوه بالمنتخب السنغالي، الذي وصل للنهائي دون خوض أي مباراة مع فريق كبير.

كما سخرت بعض الفيديوهات من رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، الذي شبه المواجهة "بالحرب"، وقارنته بمقطع من فيلم لعادل إمام، يظهر فيه الممثل الكبير وهو يتفاجأ من مشهد تعذيب أمامه.

تصريحات الحرب

وأشعل مقطع فيديو بطله إيتو يتحدث فيه إلى لاعبي الكاميرون، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال النجم السابق بعد مواجهة غامبيا مباشرة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".

تصريحات إيتو أعطت طابعا تنافسيا كبيرا للمواجهة، وأججت التوتر قبل الموقعة المرتقبة.

واستخدمت الجماهير المصرية عبارة "الحرب" كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، رافعة شعار التحدي، في مواجهة الكاميرون.

مخاوف من التحكيم

مخاوف كبيرة مصرية تأتي من تعيين حكم اللقاء، بكاري غاساما، الذي يملك تاريخا طويلا بالقرارات المثيرة للجدل ضد الأندية المصرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكل رسمي، الثلاثاء، بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد تعيين بكاري غاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون.

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه لن يتم تغيير غاساما بناء على الاحتجاج المصري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم مناقشة الحكم بشأن المباراة المرتقبة وأنه سيديرها بهدوء وحرفية كبيرة تقضي على تخوفات الجماهير المصرية.

وتسبب قرار الاتحاد الإفريقي بإسناد مهمة تحكيم مباراة مصر والكاميرون في موجة من الجدل حيث يتخوف المصريون من تحيزه ضد منتخبهم بالنظر إلى وقائع سابقة له بحسب ما أكد المنتقدون.

ذكريات الماضي

كما لم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، لمواجهات تاريخية سابقة بين مصر والكاميرون.

من أبرز تلك المواجهات التي عادت للذاكرة بقوة، موقعة نهائي أمم إفريقيا 2008، والتي حققت بها مصر اللقب بالانتصار على الكاميرون 1-0 بهدف محمد أبو تريكة.

وعلى الجانب الآخر، نشرت الجماهير الكاميرونية مقطع الهدف "المذهل" للهداف فنسنت أبوبكر في مرمى مصر، في نهائي نسخة 2017، والتي حققتها الكاميرون على حساب "الفراعنة".