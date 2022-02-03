وتفوقت السنغال على بوركينا فاسو في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-1 لتضع أقدامها في النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وقال أليو سيسيه عقب نهاية اللقاء: "مباراة صعبة للغاية. أود أن أهنئ فريق بوركينا فاسو الذي تسبب في الكثير من المشاكل لنا. نحن نعلم أنها ستكون مباراة نهائية صعبة للغاية".

وأوضح خلال حديثه مع قناة "كانال بلس" الفرنسية: "في الوقت الحالي، من الصعب بعض الشيء التعبير عن مشاعرك. لكن لدي ارتياح كبير".

وأكمل: "أهنئ لاعبي فريقي لأننا قطعنا شوطا طويلا. كان لديهم العقلية الصحيحة. يمكنني أن أؤكد لكم أن أفضل صفات اللاعب في المنتخب الوطني هي امتلاك العقلية الصحيحة".

وأتم: "نحن راضون، لكن لم يكن النهائي هو ما أوصلنا إلى هنا. ما يهمنا هو الفوز بكأس إفريقيا. سواء ضد مصر أو الكاميرون، سنواجه منتخب إفريقي عظيم وسنكون جاهزين".

ساديو ماني

من جانبه، تحدث جناح منتخب السنغال ساديو ماني عن صعوبة الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال عقب نهاية اللقاء: "كنا نعرف أن المباراة لن نكون سهلة. واجهنا بوركينا فاسو التي سببت المتاعب لنا طيلة أحداث اللقاء".

وأردف" "سيطرنا على اللقاء وصنعنا عددا كبيرا من الفرص وسجلنا".

وأتم عن إمكانية مواجهة محمد صلاح في النهائي: "لا أدرى، سنواجه مصر أو الكاميرون وسننتظر من سنواجه في المباراة النهائية".