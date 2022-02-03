وسجل عبدو ديالو (71) وإدريسا غي (76) وساديو مانيه (87) أهداف السنغال، الساعية إلى باكورة ألقابها في العرس القاري، والتي بلغت النهائي الثاني تواليا، والثالث في تاريخها بعد عامي 2002 و2019، فيما سجل إبراهيم بلاتي توريه (82) هدف بوركينا فاسو.

وضربت السنغال موعدا الأحد المقبل في ليمبي مع الكاميرون، المضيفة والساعية إلى لقبها السادس في تاريخها، أو مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7)، واللتين تلتقيان الخميس في ليمبي.



