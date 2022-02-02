وظهر اللاعب البالغ 27 عاما، والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشيستر كراون، حيث واجه تهمة جديدة بمحاولة اغتصاب.

ويواجه مندي الآن 9 تهم، بينها 7 متعلقة بالاغتصاب، من قبل 6 نساء.

وحدد القاضي باتريك تومسون يوم 25 يوليو موعدا لمحاكمة مندي وشريكه في التهمة لويس ساها ماتوري.

وجلس مترجم فرنسي بين الرجلين، وتحدث مندي فقط لتأكيد هويته. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 6 أسابيع فيما حدد تومسون جلسة استماع أخرى في 11 مارس.

وأفرجت محكمة في شمال غرب إنجلترا الشهر الماضي بالكفالة عن الرجلين بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما في أغسطس الفائت.