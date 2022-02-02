ويستهل الأهلي السبت مبارياته في منافسات الكأس التي تنطلق الخميس وتستمر حتى 12 الشهر الحالي، أمام مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي.

وقال طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة في بيان رسمي: "أجرى موسيماني مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء، وذلك للتأكد من نتيجة المسحة الأولى والتي جاءت إيجابية".

وأوضح أبوعبلة أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي عوارض. كما أعلن سلبية المسحة الطبية لخالد مرتجي أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق بالإمارات.

عودة بانون

من ناحية اخرى، سينضم المدافع المغربي بدر بانون، المتعافي مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا، لمعسكر الفريق بالإمارات بعدما نال موافقة النادي للالتحاق بزملائه.

ويصل بانون الأربعاء إلى فندق إقامة الفريق في أبوظبي تمهيدا للانتظام في المعسكر التدريبي، فيما لم يحسم الجهاز الطبي بعد موقف المدافع الدولي من المشاركة في المباريات حيث كان قد أعلن من قبل أنه بحاجة لقرابة الشهر من الراحة للتعافي من مضاعفات كورونا.

وغاب بانون عن منتخب المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون (خرج من الدور ربع النهائي)، بسبب مضاعفات كورونا.

وانضم التونسي على معلول والمالي أليو ديانغ للفريق بالإمارات عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في نهائيات البطولة القارية التي ودعتها تونس بالخسارة امام بوركينا فاسو في ربع النهائي صفر-1، ومالي بخسارتها أمام غينيا الاستوائية بركلات الترجيح في الدور ذاته.

وتأكد غياب سباعي الأهلي محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم العائد من الإعارة لفيوتشر، ومحمد شريف، إضافة الى أكرم توفيق الذي أصيب في الرباط الصليبي في الدور الأول أمام نيجيريا، عن المشاركة مع ناديهم في مونديال الأندية لارتباطهم بالمنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب "الفراعنة" الدولة المضيفة الكاميرون في نصف النهائي الخميس.

وعندما يخوض الأهلي صاحب المشاركات السبع، مواجهته الأولى سيصبح أول فريق في تاريخ البطولة يلعب 16 مباراة، بعدما كان يتقاسم الرقم القياسي مع أوكلاند سيتي برصيد 15 لكل منهما.