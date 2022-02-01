خلال النسخة الأولى من "الكان"، التي أقيمت في 1957، واجه "الفراعنة" المنتخب السوداني أصحاب الأرض في الدور نصف النهائي، وفاز بهدفين لهدف سجلهما رأفت عطية ومحمد العطار، ثم حقق الفوز في النهائي على إثيوبيا برباعية النظيفة وحصد اللقب.

أما في نسخة 1962 بإثيوبيا، فواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في النهائي لكنه خسر بنتيجة 4-2.

في نسخة 1970 من "الكان" بالسودان، تجدد لقاء المنتخب المصري و"صقور الجديان"، وانتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف، واحتل الفراعنة المركز الثالث في البطولة.

اصطدم المصريون مرة أخرى بأصحاب الأرض، المنتخب الأثيوبي، في نسخة 1976 من "الكان"، وتعادلا إيجابيًا بهدف لمثله، واحتل "الفراعنة" المركز الخامس بالبطولة.

واستضافت نيجيريا الكان عام 1980، وواجه منتخب مصر فريق النسور الخضراء، لكنه خسر بهدف نظيف، وواجه المغرب لتحديد صاحب المركز الثالث وخسر بثنائية نظيفة.

كما أقيمت أمم أفريقيا عام 1984 في كوت ديفوار، ونجح منتخب مصر في الفوز على ساحل العاج بهدفين دون رد، وحل رابعًا في ترتيب البطولة بعد الخسارة من الجزائر بنتيجة 3-1.

في العام 1990، استضافت الجزائر البطولة الإفريقية، وواجه "محاربو الصحراء" المنتخب المصري في الدور الأول من "الكان"، وانتصر الجزائريون على "الفراعنة" بثنائية نظيفة.

وفي عام 1996 استضافت جنوب إفريقيا نسخة الكان والتقى منتخب مصر مع "الأولاد" وحقق الفوز بهدف دون رد سجله أحمد الكأس، وتمكن الفراعنة من التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنهم خسروا أمام زامبيا بنتيجة 3-1.

المرة الأخيرة التي واجه خلالها المصريون أصحاب الأرض بـ"الكان" كانت في 1998، وتمكن "الفراعنة" من الفوز على بوركينا فاسو بهدفين نظيفين، حصدوا اللقب في بعد الفوز على جنوب أفريقيا في النهائي بنتيجة 2-0، بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى.

بشكلٍ عام، واجه "الفراعنة" أصحاب الأرض في 9 مناسبات بـ"أمم إفريقيا"، حقق الفوز خلالها في 5 مباريات، وحسم التعادل مباراة واحدة، وخسر في 4 مواجهات.

وعلى مستوى مواجهات المربع الذهبي، واجه المصريون أصحاب الأرض ثلاث مرات، خلال نسخ 1957، و1970، و1998 من "أمم إفريقيا".

ونجح "الفراعنة" في حصد اللقب بنسختي 1957 و1998 بعد عبور السودان وبوركينا فاسو على الترتيب بـ"المربع الذهبي"، وفي نسخة 1970، فازت مصر على كوت ديفوار بمباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/1، بعد الخسارة أمام "صقور الجديان" في نصف النهائي.