وهذه الخسارة هي الأولى للمنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية، لكن "الأخضر" ما زال يحتفظ بصدارة مجموعته.

وتمكن تاكومي مينامينو، مهاجم ليفربول، وجونيا إيتو، من التسجيل في كل شوط، فقلصت اليابان صاحبة المركز الثاني، الفارق مع السعودية إلى نقطة واحدة في المجموعة الثانية.

وبعد هذه الخسارة أمام المنتخب الياباني، توقف رصيد "الأخضر" عند 19 نقطة قبل جولتين، مقابل 18 لليابان و14 لأستراليا التي تواجه عمان، يوم الثلاثاء.

ويصعد أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، فيما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وكانت السعودية، التي افتقدت جهود القائد سلمان الفرج وهدافها بالتصفيات صالح الشهري للإصابة، تحتاج إلى الفوز يوم الثلاثاء من أجل حسم التأهل.