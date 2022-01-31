وتأتي الرسالة الأخيرة لصاحب 30 ربيعاً في سياق ارتفاع بعض الأصوات في الفترة الأخيرة وسط الشارع الرياضي، مشيرة إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في المنتخب قبل انطلاق تصفيات مونديال 2022 بما فيها تعزيزه بأسماء سبق لها ارتداء قميص "الخضر" من أجل الاستفادة من تجربتها وتقديم الإضافة اللازمة.

وبمجرد ظهور ديلور مجددا، اشتعلت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية بين مرحب ورافض لأي عودة محتملة لمهاجم "نيس" إلى "الخضر" بمناسبة مباراتي التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ضد المنتخب الكاميروني المقامتين شهر مارس المقبل.

ويعتقد البعض أنه من المستحيل مشاهدة ديلور مرتديا قميص المنتخب الجزائري مرة أخرى، لعدة أسباب أبرزها الجانب الانضباطي الذي لا يتسامح معه المدرب جمال بلماضي، وهو الذي سبق له الإشارة أن مستقبل ديلور مع "الخضر" انتهى ما دام مديرا فنيا للمنتخب.

وتعتقد بعض التعليقات أن صاحب رقم 15 سابقا، فضل مشواره الشخصي على المنتخب الجزائري قبل موعد كأس إفريقيا بالكاميرون، منتظرا تأهل رفقاءه إلى مونديال 2022 للعودة، وأن خرجته الأخيرة مجرد "مغازلة" للجماهير.

وحسب الإعلامي الرياضي، المتابع لنجوم "الخضر" غفير بن ثابت، فإن "اختلاف الآراء يجعل من عودة اللاعب صعبة في الوقت الحالي خاصة بعد تفضيله لمصلحته الشخصية مع ناديه الفرنسي على حساب المنتخب الجزائري".

ولكن يرى بن ثابت في حديث لـ"موقع سكاي نيوز عربية" بخصوص إمكانية عفو بلماضي عن لاعبه أن "الجميع يعرف عقلية المدرب الوطني وصرامته، لكن في حال تقديم اعتذار رسمي من اللاعب للمدرب والجماهير ممكن أن يغير الكثير خاصة وأن جمال بلماضي سبق له قبول اعتذار اللاعب هاريس بلقبلة في قضية الفيديو المسرب".

في السياق ذاته، تستند الأطراف المنادية برجوعه إلى مشكل "العقم" الهجومي الذي أبان عنه "محاربو الصحراء" خلال الكأس الإفريقية الأخيرة، حينما وصل رفقاء بغداد بونجاح إلى الشباك مرة واحدة بتوقيع متوسط الميدان، سفيان بن دبكة في ثلاث مباريات، وهي ورقة قد تشفع لديلور خاصة أنه يتألق من مباراة إلى أخرى في البطولة الفرنسية.

قصة ديلور وبلماضي

وكان قد أبان مدرب الجزائر، جمال بلماضي عن طي صفحة ديلور مع المنتخب عندما كشف أن لاعبه طلب منه التفرغ للعب مع ناديه الفرنسي والسعي لحجز مكانة أساسية فيه والابتعاد عن "الخضر" لمدة سنة كاملة، حيث رفض المشاركة في كأس إفريقيا الأخيرة وهو الأمر الذي أغضب كثيرا المدير الفني للمنتخب الجزائري.

ويتذكر الجمهور الجزائري الندوة الصحفية التي كشف بلماضي من خلالها عن تفاصيل ما جرى له مع لاعبه في أكتوبر، قبل مباراة النيجر ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكان بلماضي قد رفع الستار عن القصة التي جمعته بديلور، قائلا أمام الصحفيين: "تلقيت رسالة نصية من ديلور، قبل أيام قليلة عن موعد المعسكر الحالي، مفادها منح الأولوية لفريقه، وطلب إعفائه من التواجد مع المنتخب الوطني لمدة سنة واحدة".

وظهر الاستياء على ملامح بلماضي عندما تكلم عن الطريقة التي تواصل بها إندي ديلور معه، مؤكدا ذلك بقوله: "أظن أن أمور مثل هذه لا تبلغ عن طريق رسالة نصية، وكان من الأجدر أن يقول ذلك للجمهور".

وكان قد استدعي لاعب نادي "مونبولييه" سابقا، أندري ديلور صاحب 30 عاما لأول مرة إلى صفوف المنتخب الجزائري قبل أيام عن انطلاق كأس أمم إفريقيا بمصر 2019، وقد فاز بالتاج الإفريقي في تلك الدورة رغم أنه لم يشارك أساسيا في أي مباراة في الكأس الإفريقية، في حين لعب 11 مباراة وسجل هدفين لـ"الخضر".