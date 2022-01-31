واعتبر لاعب ليفربول محمد صلاح، خروج نيجريا المفاجئ من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون مقابل، دليلا على ارتفاع مستوى البطولة والمنتخبات.

ونقل موقع "ليفربول إيكو" تصريحات لصلاح قال فيها إن الوصول للمراحل الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا ليس بالأمر السهل".

وأضاف: "كانت نيجيريا أفضل فريق في دور المجموعات، ولكنهم خسروا وغادروا البطولة. يصعب توقع نتائج المباريات، فجميعها صعبة".

وتابع قائلا: "الجزائر أقصيت من دور المجموعات رغم امتلاك المنتخب لفريق رائع من اللاعبين. كذلك السنغال فقد تأهلت لدور الـ16 بهدف واحد".

وقاد صلاح منتخب مصر لدور النصف نهائي بعدما سجل هدفا، وصنع هدف الفوز، على المغرب 2-1، يوم الأحد.

ويعد هذا الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب، كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى "أسود الأطلس" منذ الانتصار 3-2 في أبريل 1971.

وعلّق صلاح الذي اختير أفضل لاعب في المباراة على أداء "الفراعنة" قائلا: "فزنا على منتخب عريق مثل المغرب وأوجه التهنئة لكل المصريين. قدمنا أداء رائعا أمام منافس قوي لم يترك لنا مساحات، لكننا لعبنا بشكل جيد وحققنا الفوز وهذا هو أهم شيء"، حسبما نقلت "رويترز".

وستواجه مصر المنتخب الكاميروني الذي تغلب السبت على منتخب غامبيا بهدفين دون رد، في مباراة تقام يوم الخميس، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية من أمم إفريقيا، إلى جانب الفائز من مباراة السنغال وبوركينا فاسو.