وتقدم فمارا ديديو بهدف للسنغال بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 28، وأدركت غينيا الاستوائية التعادل بشكل مفاجئ بعد تسديدة يانيك بويلا في الدقيقة 57.

لكن البديل شيخو كوياتي سجل الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي في الدقيقة 68، ثم حسم البديل الآخر إسماعيلا سار الانتصار بهدف ثالث بعد متابعة كرة عرضية في الدقيقة 79.

وستلعب السنغال، التي خسرت نهائي كأس الأمم 2019 أمام الجزائر، في قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع بوركينا فاسو التي تفوقت 1-صفر على تونس في دور الثمانية.

وفي وقت سابق، فازت مصر 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي لتتأهل لمواجهة الكاميرون صاحبة الأرض في قبل النهائي يوم الخميس.

وكانت السنغال، المرشحة لحصد اللقب قبل انطلاق المسابقة، الطرف الأفضل من البداية وأرسل ماني، العائد من إصابة في الرأس، كرة أرضية إلى زميله ديديو ليسدد بقدمه اليسرى داخل المرمى.

وتبادل بويلا لاعب غينيا الاستوائية الكرة على حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة مفاجئة داخل مرمى السنغال، لتهتز شباك الحارس إدوار مندي لأول مرة خلال منافسات البطولة.

لكن البديل كوياتي، لاعب كريستال بالاس، استغل اصطدام اثنين من مدافعي غينيا الاستوائية خلال محاولة تشتيت الكرة، وتابعها وسجل من مدى قريب ليعيد التقدم للسنغال.

وقرب النهاية، نجح سار لاعب واتفورد، المنضم حديثا لتشكيلة السنغال بعد الغياب عن بداية مشوارها في البطولة، في حسم الانتصار بمتابعة كرة عرضية والتسجيل من مدى قريب.