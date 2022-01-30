وبالرغم من المواهب الهجومية الكبيرة في البطولة، إلا أن حكيمي يبقى من أخطر اللاعبين على الخصوم، بالرغم من مركزه كظهير أيمن في خط الدفاع، وهو ما يعكس مستوى حكيمي الكبير.

ومنذ اليوم الأول للمنتخب المغربي في البطولة، بدا أن حكيمي هو النجم الأول، واستمر بمستواه ليسجل هدفين من ركلتين حرتين، أبهرت جماهير البطولة.

ودفع مستوى حكيمي المرتفع في البطولة، النجم الفرنسي كيليان مبابي، لنشر تغريدة على موقع تويتر، قال فيها "أشرف حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم".

حكيمي أمام مصر

وسيمثل حكيمي الخطورة الأبرز للمنتخب المغربي أمام المنتخب المصري، عندما يتواجهان بربع نهائي البطولة مساء الأحد.

الحكيمي سيستغل تواجد "قليل الخبرة" أحمد أبو الفتوح في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والذي سيسانده لاعب الوسط حمدي فتحي لإيقاف حكيمي، وكلاهما يفتقدان لخبرة المباريات الكبيرة.

أما دفاعيا، فسيتعين على حكيمي الانتباه لسرعة ومهارة الجناح المصري عمر مرموش، الذي سيكون مستعدا لاستغلال تقدم حكيمي هجوميا، واستغلال المساحة المتروكة خلفه.

المكانة العالمية

حكيمي لا يخوض اللقاء للتقدم مع "أسود الأطلس" في البطولة الإفريقية فقط، بل لتثبيت مكانته العالمية في مركز الظهير الأيمن.

تعليقات كيليان مبابي، زميله في باريس سان جرمان، لم تأت من فراغ، فحكيمي أصبح اليوم ضمن الأفضل عالميا في مركز الظهير الأيمن.

تحقيقه للبطولة الإفريقية، مع منتخب بلاده، بالإضاففة لقيادته الأسود إلى مونديال 2022، سيضعه في خانة "أفضل ظهير في عالم كرة القدم" بلا منازع، بل سيدخله ضمن قوائم أفضل اللاعبين في العالم.