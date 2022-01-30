وقبل أيام، كشف مسؤولو منتخب مصر، سبب قرار اللجنة المنظمة لأمم افريقيا بالكاميرون، بتبكير موعد مباراة مصر والمغرب فى دور الـ8 لمدة ساعة، لتقام في الخامسة مساء الأحد المقبل بدلا من السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر أن يقام لقاء الفراعنة وأسود أطلس يوم الأحد المقبل عند السادسة مساء ليتقدم تقديمة لمدة 60 دقيقة، بسبب تحويل وجهة المباراة إلى ملعب أحمدو أهيدجو بدلًا من استاد أوليمبي الذي شهد حادثة تدافع أسفرت عن وفاة 8 أشخاص.

وتقدم الموعد لإتاحة وقت تجهيز الملعب في حال امتدت مباراة مصر والمغرب إلى الأشواط الإضافية، فموعد مباراة السنغال هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نفس اليوم.

وفي واقعة جديدة نشهدها في هذه البطولة حصريا، سيقام لقاءين متتاليين بدور ربع النهائي على ملعب واحد، وهو أمر مرفوض تماما في جميع البطولات التجمعية الأخرى حول العالم.

وسيضطر منتخب السنغال ومنتخب غينيا الاستوائية، اللعب على استاد أقيمت عليه مباراة كاملة، بدون تعرضه للترميم، مما سيؤثر بشكل كبير على مستوى اللاعبين، وقد يعرض اللاعبين للإصابة بسبب الأرضية المستهلكة.