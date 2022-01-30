وأضاف برشلونة أنه سيدفع راتب اللاعب وسيكون هناك خيار لجعل الصفقة دائمة.

ولم يتم الكشف عن شروط أي صفقة دائمة على الفور، رغم تصريح سكوت سيلارز، المدير الفني لولفرهامبتون، بأن النادي المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز قد أورد "خيارا جيدا للغاية في الصفقة إذا رغب برشلونة في جعل الانتقال دائما هذا الصيف".

وتدرج الدولي الإسباني ( 26 عاما) من خلال فرق شباب برشلونة، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2013 في سن السابعة عشر. ثم انتقل إلى أستون فيلا عام 2015 ، ولعب أيضا مع ميدلسبرو، قبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في 2018.

وأضاف سيلارز: "كان سلوك أداما دائما يتميز بمنتهى الاحترافية، وليس سرا أننا لم نتمكن من الاتفاق على عقد جديد معه، رغم مفاوضات مطولة، إذ إن رغبته حاليا هي لعب كرة القدم في مكان آخر. الجميع يعلم أن برشلونة - المدينة والنادي - قريبان للغاية من قلب أداما ، لذا فهو حلم بالنسبة له".

ويستمر عقد تراوري مع ولفرهامبتون حتى صيف عام 2023.

وقال برشلونة إن العرض التقديمي للاعب سيتم يوم الأربعاء خلف أبواب مغلقة.