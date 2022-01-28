وأحرز ماني هدفا في اللقاء الذي انتهى بفوز السنغال 2-0 على الرأس الأخضر ضمن منافسات دور الـ16 بأمم إفريقيا، إلا أنه غادر الملعب مصابا.

وهز ماني الشباك بعد تسديدة متقنة، عقب ركلة ركنية، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، وأضاف بديله بامبا ديانغ الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبعد دقائق قليلة من الهدف الأول، وعقب مراجعة الحكم اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، سقط ماني أرضا وطلب الخروج، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في رأسه.

وكان ماني قد أصيب في رأسه في كرة مشتركة مع فوزينيا حارس الرأس الأخضر الذي خرج مطرودا بعد العودة لحكم الفيديو في الدقيقة 57.

وتثار تساؤلات حول ما إذا كان ماني سيخوض مباراة الأحد، على اعتبار أن مواجهة ربع النهائي مع غينيا الاستوائية ستجري فقط بعد خمسة أيام من أخذه إلى المستشفى، إثر الاشتباه في إصابته بارتجاج في الدماغ.

وردا على تلك التساؤلات، نشر نجم ليفربول صورة على حسابه الشخصي في "إنستغرام" أثناء ممارسته الرياضة إلى جانب تعليق قال فيه "إني أتعافى من الإصابة".