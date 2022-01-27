مصر تأهلت بعد التفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح عقب انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بدون أهداف في ثمن النهائي.

بينما عبر المغرب إلى دور الثمانية بعد قلب تأخره بهدف أمام مالاوي إلى فوز بهدفين مقابل هدف ليمنع إحدى المفاجآت الصارخة في البطولة.

مواجهة الفراعنة وأسود الأطلس ستقام في السابعة مساء الأحد المقبل بتوقيت أبو ظبي على ملعب أحمد أهيدغو بياوندي.

ماذا يقول التاريخ؟

ينحاز التاريخ بشكل واضح للمغرب في المواجهات المباشرة مع الفراعنة، حيث لم يسبق للفريق الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية الفوز على شقيقه المغربي سوى 3 مرات فقط.

المغرب فاز على مصر 13 مرة مقابل 3 فقط للفراعنة، وحضر التعادل 11 مرة، وهو الشيء الكفيل بترسيخ ما سُمي بالعقدة المغربية في كرة القدم المصرية على مستوى المنتخب الأول.

لكن مصر كسرت العقدة في آخر مواجهة بين المنتخبين عام 2017 في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وفازت بهدف نظيف لتحقق أول انتصار على المغرب منذ 1986.

فوز مصر جعل لعبة الأرقام تنقلب على المغرب، حيث يعود آخر فوز لأسود الأطلس على الفراعنة إلى عام 2001 في تصفيات كأس العالم، عندما فاز الأسود في ملعبهم على فريق محمود الجوهري بهدف نظيف.

أما آخر انتصار للمغرب على مصر في أمم إفريقيا، فيعود إلى بطولة بوركينا فاسو 1998 التي توج بها الفراعنة بعد الخسارة في مرحلة المجموعات بهدف نظيف أمام الأسود، بعدها لعب المنتخبين في 2006 بالقاهرة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ثم توجت مصر في النهاية باللقب، قبل أن يتجدد اللقاء في بطولة 2017.

الأفضل في العالم

يرى كثيرون أن أشرف حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم، وهو الأمر الذي أكده النجم الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جرمان.

مبابي كتب على "تويتر" بعد هدف أشرف حكيمي في مالاوي في ثمن نهائي أمم إفريقيا، أن الظهير المغربي هو الأفضل في العالم.

في الوقت نفسه ينظر الكثير من مشجعي كرة القدم في العالم إلى محمد صلاح أنه الأفضل في العالم بالوقت الراهن.

صلاح حصد المركز الثالث في جائزة الفيفا "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، وحل سابعا في جائزة "بالون دور" من فرانس فوتبول.

وعلى الرغم من لعب صلاح كجناح أيمن يتحول إلى عمق الملعب أثناء المباراة، ولعب أشرف حكيمي على الجهة المعاكسة لصلاح كظهير أيمن، فإن فرص مواجهتهما داخل الملعب ستكون واردة بقوة في الكثير من المواقف.