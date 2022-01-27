وأصيب ماني، وهو مهاجم ليفربول الإنجليزي، بشكل خطير في الرأس عندما اصطدم بحارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا الذي نال بطاقة حمراء وغادر المقابلة في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وتم السماح لماني بأن يعود للعب في مباراة الدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، رغم أن وضعه لم يكن قد تحسن كثيرا، وبدا أنه يقوى بالكاد على أن ينهض من مكانه في البطولة التي تقام بالكاميرون.

واستطاع ماني أن يسجل في الدقيقة الثالثة والستين، لكنه انهار بعد الاحتفال بالهدف، ثم جرى استبداله بعد سبع دقائق من ذلك، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ويرى اللاعب الإنجليزي السابق كريس سوتون أن تعامل المنتخب السنغالي لم يكن في محله، لأن وضع ماني كان يستدعي إبداء شكوك في الإصابة بارتجاج في المخ، "وهذا الأمر كان يستوجب استبدال اللاعب".

وبما أن ماني عانى خلال المباراة الأخيرة، فإن خوضه المباراة المرتقبة يوم الأحد سيكون "أمرا سخيفا"، بحسب سوتون، وذلك حتى ينال قسطه الكافي من الراحة.

وأضاف أنه في حال خاض ساديو ماني مباراة الأحد فإن ذلك يعني وضع نتائج الكرة فوق اللاعبين، لأن الأمر يتعلق بالصحة في مقام أول.

وتثار عدة أسئلة حول ما إذا كان ماني سيخوض مباراة الأحد، على اعتبار أن مواجهة ربع النهائي مع غينيا الاستوائية ستجري فقط بعد خمسة أيام من أخذه إلى المستشفى، إثر الاشتباه في إصابته بارتجاج في الدماغ.