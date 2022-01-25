وتعرض ماني لاصطدام عنيف مع حارس منتخب الرأس الأخضر، في الدقيقة 54، طرد على إثرها حارس المرمى وبقي ماني على الأرض بطريقة مقلقة.

ونهض بعدها ماني واستكمل اللقاء، وسجل هدفا رائعا في الدقيقة 63، بتسديدة متقنة أعلى المرمى.

وبعد دقائق قليلة من الهدف الأول، سقط ماني أرضا وطلب الخروج، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في رأسه.

ولم يستطع نجم ليفربول الإنجليزي استكمال المباراة بسبب تأثير الاصطدام، مما أثار قلق الجهاز الفني والجماهير، لاحتمال تعرضه لارتجاج قوي بالمخ.

وستلعب السنغال في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة دور الستة عشر المقرر إقامتها بين مالي وغينيا الاستوائية يوم الأربعاء.