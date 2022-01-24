وأهدر ألافيس عدة فرص، قبل أن يسجل برشلونة هدفه في الدقيقة 87، عندما تابع دي يونج تمريرة عرضية من فيران توريس في المرمى من مدى قريب.

وقفز برشلونة للمركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وله مباراة مؤجلة، ويتأخر بنقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.