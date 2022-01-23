فقد أجهضت بوركينا فاسو مقاومة 10 من لاعبي الغابون لتتأهل لدور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عقب الفوز 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في ليمبي بالكاميرون اليوم الأحد.

وافتتح منتخب بوركينا فاسو التسجيل عن طريق بيرتراند تراوري في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، وذلك بعد 10 دقائق من إهدار نفس المهاجم ضربة جزاء.

وأدركمنتخب الغابون التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق برونو إيكويلي مانغا، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 7-6، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من العرس الإفريقي.